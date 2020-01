Nytt internasjonalt arrangement til Knyken - avgjort på FIS-møte i Dubrovnik

Sport

Det var i 2018 at den tidligere storhopperen, Lasse Ottesen, som er ansatt i FIS, var på befaring i Knyken og ble mektig imponert over anlegget. Knyken sto dermed på listen over aktuelle kandidater til å arrangere FIS Youth Cup i kombinert. Etter hvert ble det bestemt at det skulle være Norges kandidat til arrangementet, men det var ikke sikkert at arrangementet ble lagt til Norge.