- Jeg kjenner jeg får tårer i øynene

Sport

2500 kubikkmeter skal fylles i det gigantiske badelandet på Orkanger. Det tilsvarer svimlende 2,5 millioner liter vann som skal fordeles på de totalt syv bassengene. Det var en følelsesladet leder for Orklandbadet KF som tok Avisa ST med inn for å stolt vise frem at nok en milepæl var nådd. Geir Mule er tre ganger norgesmester i livredning og hele livet har stort sett handlet om om vann og basseng.