Klar for ny klubb

Sport

Fremtiden til Orklas talentfulle ving, Magnus Sandvik Høiseth, har lenge vært et tema. Høiseth har vært ettertraktet blant flere eliteserieklubber det siste året. 18-åringen har blant annet vært på prøvespill i Kristiansund, Rosenborg, Molde og Ranheim. Han takket nei til et tilbud fra Kristiansund for et drøyt år siden. Også Rosenborgs tilbud ble avslått ved en senere anledning.