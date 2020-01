Har signert tre spillere og en ny trener

Sport

Etter å ha klart sitt andre opprykk til 1. divisjon på noen få år, satser nå KIL/Hemne på å beholde plassen på det nest øverste nivået i norsk fotball. Et nyetablert samarbeid med Rosenborg (tidligere Trondheims-Ørn), samt forsterkning av spillerstallen skal gjøre at KIL/Hemne står bedre rustet inn mot neste sesong. Sportslig leder Rune Bakken har tidligere uttalt at målet ikke bare er å holde seg i 1. divisjon.