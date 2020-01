Leverte kanonløp i NM: - Et strålende skøyteløp

Sport

Strindheim-løperen fra Kyrksæterøra har slitt voldsomt med å finne formen de siste årene, men denne sesongen har vært et eneste langt lyspunkt.

Torsdag vartet Aunli opp med nok et strålende skiløp da 15 kilometer fristil sto på programmet under NM på Konnerud.

Formløperen gikk ut på et forholdsvis seint startnummer, men det hindret han ikke i å ta ledelsen etter to kilometer. Han fortsatte å henge bra med halvveis i løpet, men begynte å tape sekunder til Finn Hågen Krogh som etter hvert skulle stikke av med gullet på 15-kilometeren.

De siste kilometerne ble tunge for hemnværingen, men gikk likevel inn til en råsterk 18. plass, under minuttet bak vinner Krogh.

- Han hadde nok en litt for tøff åpning, men likevel er dette et strålende skøyteløp av Aunli. Han har slitt de siste årene og ikke levert på dette nivået på lenge. Litt tøff åpning, men et bra renn, uttalte kommentator Jann Post da Aunli gikk mot mål.

Og Aunli har utvilsomt slitt de siste årene, men etter behandling hos en fysioterapeut fra Orkdal har han begynt å få orden på kroppen sin.

- Jeg gikk til behandling hos en fysio i Orkdal og han hadde ikke satt maken til kropp. Jeg satte faktisk rekord i å ha dårlig kropp. Den var ikke i god forfatning, sa Aunli da ST snakket med han for en drøy uke siden.

- Sesongen har gått over all forventning. Det har vært mye motgang, men nå har jeg funnet ut av problemet og har fått mer system og kontinuitet over treningen min, sa Aunli videre.

Torsdag leverte han altså nok et toppresultat.

Av andre lokale deltakere på torsdagens 15 kilometer ble Johan Tøndel Hammer fra Børsa IL nummer 122 og Jon Vegard Grut fra IL Nor nummer 170 .