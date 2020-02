Spiste med kongen

Sport

— Kongen husket at han satt på sengekanten min etter 30 kilometeren under OL i Innsbruck i 1964, humret Grønningen.

Det spesielle møtet skjedde etter at skihelten fra Lensvika gikk inn til OL-sølv selv om han var syk. Etter målpassering gikk han rett til sengs, men den norske kronprinsen var sporty og gikk på besøk for å gratulere.

— Folkelig konge

Siden den gang var det blitt flere hjertelige møter mellom de to. Og både under middagen og frokosten på Britannia hotell den uka artikkelen sto på trykk, hadde de mye å prate om. Selv om det var gått noen år siden forrige møte, fant de raskt tonen.

— Vi pratet om litt forskjellig. Mest om idrett. Kongen er folkelig og lett å prate med, og så er han veldig interessert og oppdatert innen idrett, sa Harald Grønningen til ST.

Han syntes det var fint at kong Harald stilte opp i Granåsen i to dager og kastet glans over starten på NM 2008. Selv skulle Grønningen sa sprinten den dagen fra TV-skjermen hjemme i Lensvika. Men både lørdag og søndag skulle han følge mesterskapet live fra VIP-området på skiarenaen.

Den tidligere skihelten var invitert som gjest i Granåsen, og møtte en rekke, gamle skivenner under arrangementet.

— Det er alltid trivelig å være her i Granåsen. Det er fine forhold her, og bra nivå på løypene. Fint at det kommer frem nye, gode løpere, samtidig som en del av de rutinerte hevder seg, sa han.

Kunne bli tidenes største

Harald Grønningen var kandidat til å bli tidenes største skiutøver. Sammen med Berit Aunli, var OL-mesteren blant de 25 utøverne som NRK og VG hadde pukket ut. De to skiheltene fra Lensvika og Kyrksæterøra hadde fått plass på lista etter at en jury hadde vurdert prestasjonene til hundrevis av utøvere.

Kåringen skulle arrangeres i forbindelse med Norges skiforbunds 100-årsjubileum, og det var folket som skulle stemme frem den endelige vinneren.