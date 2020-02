Tror Gjersvold vinner maktkampen i RBK

Sport

Valgkomiteen i Rosenborg har innstilt meldalingen Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, som sitt førstevalg til å overta som styreleder. Men nylig ble det kjent at dagens styreleder, Ivar Koteng, stiller til gjenvalg, hvis det kommer et benkeforslag på ham. Dermed er det duket for en storkamp inn mot årsmøtet torsdag 13. februar på Scandic Lerkendal.

Jevn kamp

Spillselskapet NordicBet har nå satt opp odds på hvem de tror vil sitte igjen med makten etter møtet. Gjersvold er knepen oddsfavoritt med 1,75 i odds på at han blir styreleder etter årsmøtet, mens eiendomskongen og milliardæren Koteng, som har støtte fra Nils Arne Eggen, har fått 2,00 i odds.

- Koteng har i sin tid som styreleder siden 2012 tatt flere tøffe valg som har vært med å dele klubbens medlemmer. Mange mente nok at det for eksempel var galt å sparke Kåre Ingebrigtsen. Og ansettelsen av Horneland har heller ikke slått heldig ut for Koteng enn så lenge, forteller Adrian Haugskott, som jobber med odds på norsk fotball, i en pressemelding.

- Sterkt signal

Gjersvold har siden 2012 vært konsernsjef i Trønderenergi, og han har også blant annet vært daglig leder i sportsanalysefirmaet ZXY, et system RBK tidligere brukte for blant annet å overvåke belastning på spillerne under trening og kamper.

- At valgkomiteen velger å innstille Gjersvold, er et sterkt signal om at de oppfatter han som riktig mann til å lede klubben videre. Han har også en imponerende CV med ledererfaring fra flere andre krevende stillinger. Vi tror alt i alt at medlemsstemmene kommer til å vippe i favør av et bytte, men det vil nok bli svært jevnt, sier Haugskott.