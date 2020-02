- Vi må være realistiske

Sport

Søndag er det duket for den 42. utgaven av Johan Evjens Minnerenn i Ulvåsmarka. I 1974 gikk løpet av stabelen for første gang og den gangen ble det arrangert på Hemnkjølen. Rennet har blitt arrangert flere plasser opp gjennom årene, men det er i Ulvåsen det hører hjemme. I fjor tok over 113 deltakere turen til løypenettet i Ulvåsen.

Her kan deltakerne velge mellom turrenn- , mosjons- og trimklasse. Selve turrennklassen som er konkurranseklassen er på 27 kilometer og går i lettkupert, åpent skogs- og myrterreng. Nærmere 40 sto på startstreken i konkurranseklassen i fjor.

- Vi håper jo selvsagt på veldig mange deltakere i år også, men vi må jo være realistiske, så vi har et mål om å få flere deltakere enn i fjor, sier arrangøransvarlig Arnt Otto Lie.

Familieløp

Lie er veldig opptatt av at trimklassen er et tilbud som passer for hele familien.

- Man trenger ikke å gå så langt. Det holder å gå noen hundre meter og da kan du være med i kampen om flotte uttrekkspremier i tillegg til at du få deltakerpremie. Det viktigste for oss er at barn og unge kommer seg ut i aktivitet. Jeg sier det samme som jeg har sagt tidligere. Ta med deg barnebarnet eller barnet ditt opp i Ulvåsen, så får dere en fin dag ute, sier Lie.

Gode forhold

Arrangørsjefen forteller at en dugnadsgjeng har vært i aksjon i løypenettet på utsatte steder.

- Det skal være flott forhold i hele traseen. Vi ser at det skal komme mye nedbør både onsdag og torsdag. Vi regner med at mye av den kommer i form av snø. Den siste uken har det regnet nede på flaten, mens det har snødd i Ulvåsen. Jeg er ganske sikker på at vi kan skilte med topp forhold på søndag, sier Lie.

Husby vant i fjor

I fjor var det til sammen 34 som sto på startstreken i konkurranse og mosjonsklassen som gikk på tid. Det ble en spennende kamp mellom Erik Husby (Buvik IL) og John Magnus Haugen fra Hommelvik IL, men det var til slutt Husby som stakk av med seieren på den sterke tiden 1,10,00. Elleve sekunder etterpå passerte Haugen mållinjen i Ulvåsen. Beste dame ble Randi Fossum som går for Byåsen IL. Hun kom inn på tiden 1,29,15.