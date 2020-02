Forlenger avtale med KIL/Hemne

Sport

Bolig og Næringsbygg har forlenget sin sponsoravtale med KIL/Hemne. Avtalen som ble undertegnet i forrige uke, har en varighet på tre år. Bedriften var også sponsor i fjor, da for første gang.

— Vi er glade for å få profilere oss gjennom KIL/Hemne og draktreklame på damelaget. Det er også viktig for oss at vi gjennom en slik avtale får profilert vår samarbeidspartner Mesterhus, sier Even E. Stølen, prosjektleder og for tida fungerende daglig leder i Bolig og Næringsbygg.

Roser klubben

— Hva innebærer avtalen av forpliktelser for dere?

— Vi må inn med en pengesum i løpet av kontraktens varighet på tre år. Hva vi snakker om av beløp, ønsker vi ikke å gå ut med.

KIL/Hemnes damelag greide det mesterstykket å rykke opp til 1. divisjon - som «alle» vet - etter en høydramatisk og innholdsrik høst i fjor.

— Var det en betingelse for at dere ble sponsor at laget skulle rykke opp?

— Nei, det var bare en bonus at de greide det, vi ville ha gått inn som sponsor også om de ikke hadde rykket opp. Dette kan du si er vårt bidrag til en klubb som er veldrevet og har masse flinke frivillige, det er stor dugnadsånd, og som har gjort en fantastisk jobb med å realisere prosjektet Sodvinhallen. KIL/Hemne er en klubb som utvilsomt også er mye bedre kjent enn mange bedrifter i Heim kommune, utenfor kommunens grenser. Derfor er vi glade for å kunne identifisere oss med dem, sier Stølen.

Har en ambisjon

Selv har han én ambisjon denne sesongen.

— Jeg må være ærlig og si at jeg ikke har sett én kamp med damelaget så langt. Det skyldes tidspress både på jobb og privat, men jeg følger godt med i avisene der laget har vært veldig mye omtalt de siste åra. Men ambisjonen for min egen del er å se flere kamper i år.

KIL/Hemne møter Fløya hjemme på Hemne Sparebank Arena i første seriekamp 21. mars. Da har Erik E. Stølen den første muligheten.