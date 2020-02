Spennende treåringer til start

Sport

Lørdag inviterer Orkdal tråvklubb til årets andre lokalkjøring i Orkdal tråvpark, og hovedretten serveres allerede i dagens første løp - Arne Solhus minneløp. Dette er et løp for treårige kaldblodshester, med fem meget spennende deltakere til start.

Flotte treåringer

SK's Sjarmtroll er helsøster til Juniorprinsen, som tjente nesten 800 000 kroner i karrieren. Pave Sola gikk fine mønstringsløp allerede i mai, og imponerte stort i årsdebuten under skaunkjøringa i travparken. Inge Melby-trente Dag Schumi vise seg også som en lettbent flott traver da hun gikk sine to mønstringsløp i fjor sommer. I tillegg stiller Ola Stormyr fra Aure med to spennende hester, Storm Guten og Storm Odin. Storm Guten er bror til seiersmaskina Storm Teddy, og både Storm Odin og Storm Guten gikk mønstringsløp på 49-tallet i juli i fjor. Ingen bør bli overrasket om det skulle dukke opp én eller flere årgangshester her.

Søskenduell

Det skal kjøres til sammen seks løp, fire kaldblodsløp og to varmblodsløp. Det mest «folkerike» løpet er dagens tredje løp, et lavgrunnlagsløp for eldre kaldblodshester med hele åtte hester til start. Her starter blant andre Elin Flataunes to halvsøsken, BB Aylar og BB Kluivert, som ble henholdsvis nummer én og to under skaunkjøringa.

Formsterk

Løpsdagen avsluttes med Ole Forves minneløp, med fire hester til start. Dette kan fort bli et oppgjør mellom to formsterke orklendinger, Myr Tøtta og Theodor, som begge har vist flotte takter i det siste. Men heller ikke andelstraveren Frøyspik JR skal glemmes i dette laget. Hoppa, som trenes og kjøres av Frank Westberg, vant nemlig et løp på Leangen så sent som 6. januar i år.