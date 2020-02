Sterk årsdebut

Sport

Robert Larsens Myr Tøtta hadde en fin sesong i fjor med fire seirer og 111 000 kroner innkjørt. Men fjorårets tre siste løp ble gjennomført i galoppmodus og null kroner innkjørt, og dermed valgte Larsen å gi hoppa en løpspause.

Mandag kom hoppa til start igjen etter to og en halv måneder med vintertrening, og imponerte direkte. Sambygdingen Hafell Bris, som før løpet trolig hadde stått med fem strake seirer uten en ulykksalig oppløpsgalopp sist, var gjort til favoritt. Mens Myr Tøtta fikk en knallstart fra tillegg, havnet Hafell Bris sist fra start. Etter en runde presset Myr Tøtta seg til tet, mens Hafell Bris møtte nye hindringer på veien framover da en foranliggende konkurrent galopperte. Mot mål var Myr Tøtta suveren, mens Hafell Bris leverte et sterkt løp til andre, til tross for mange «snubletråder» på veien.

Ellers leverte både Westberg-traveren Tøff og Kyrksæterøra-traveren Holst Pil sterke løp til andrepremie i henholdsvis monteløpet og dagens sjette løp.

Lokale resultater:

2. løp: 2) Tøff 1.30,7, 5) Krokstad Juvita 1.32,8

4. løp: 1) Myr Tøtta 1.29,9, 2) Hafell Bris 1.30,6, 4) Skeie Jerva 1.30,9g, 5) Ådnes Oberstine 1.32,0

6. løp: 2) Holst Pil 1.30,4, 5) Bernard 1.30,0