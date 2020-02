Yppet seg mot løyperekorden

Sport

Søndag gikk den 42. utgaven av Johan Evjens Minnerenn av stabelen i meget gode forhold i Ulvåsen. Den tidligere norske landslagstreneren, Tor Arne Hetland, sørget for at årets renn fikk et lite internasjonalt snitt over seg da han tok med seg seks utøvere fra det kinesiske satsingsprosjektet, Team China.