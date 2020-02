Helland forlenger med Rosenborg

Sport

Hemnværingen har skrevet under ny kontrakt som bitter ham til Rosenborg ut 2022.

- Jeg har fått en god kontrakt som jeg er fornøyd med. Så har vi etter et mildt sagt turbulent fjorår, blitt litt mer enig med hverandre, sier Helland i et intervju med RBK.no.

Det er bare måneder siden Pål Andre Helland var i tenkeboksen etter tilbud fra to utenlandske klubber, blant annet den svenske Allsvenskanklubben IFK Norrköping.

– Det er vel over femti prosent sannsynlighet for at jeg blir værende i Rosenborg. Jeg har kontrakt der, men du vet aldri. Tidligere hadde jeg visst. Nå er det litt mer «i mørket» hva som skjer. Og det er alltids folk som trenger en venstrebeint idiot, sa han til Adresseavisen i desember.

Helland har uttalt at han var fristet på et utenlandsopphold, men endte likevel opp i Rosenborg.

- Den fristelsen kom jo litt på grunn av at vi var usikre på hverandre. Nå føler jeg meg mye mer trygg og sikker, og da er Rosenborg en veldig fin plass å være, sier Helland.

- Hva er annerledes nå?

- Jeg synes det ser veldig mye bedre ut. Det mye bedre miljø i garderoben, det har sett bra ut i treningskampene og jeg synes treningene er på mye høyere nivå. Jeg er revansjesugen. For det første vil jeg ikke være bekjent av å spille så lite som jeg har gjort og jeg vil i hvert fall ikke være bekjent av at Rosenborg havner på tredjeplass, mens Molde vinner serien. Det er noe som plager og noe jeg har store planer om å endre på, sier Helland i intervjuet gjort med egen klubb.