Lå under hele kampen, men så kom en utrolig sluttspurt

Sport

Lørdag var det duket for toppoppgjør mellom Meldal og Charlottenlund 3. Kampen var på mange måter som opprykkskamp å regne da det bare skilte ett poeng mellom lagene før oppgjøret.

CSK 3 er det eneste laget som har tatt poeng mot Meldal denne sesongen da lagene spilte 25-25 i høst i Meldalshallen. I den kampen ledet Meldal stort sett hele kampen før den ble rotet bort på slutten.

Lå under

Meldal fikk ingen god start på oppgjøret og det var vertene som tok føringen i første omgang. En periode lå Meldal under med fire mål, men klarte å hente det inn igjen slik at de bare var ett mål bak til pause.

Også i andre omgang stakk CSK 3 i fra og ledet også her en periode, med fire mål. Syv minutter før slutt, så det ut til å gå mot Meldal tap da vertene ledet med tre mål, men Meldal reiste seg mesterlig og scoret fire kjappe mål uten at hjemmelaget scoret. Meldal vant til slutt 27-25 og har nå tre poengs luke til lag nummer to og tre på tabellen med tre kamper igjen å spille.

Laget som ble starta opp igjen i år har med andre ord en meget god mulighet til å sikre opprykket til 4. divisjon.

Kampfakta

5.divisjon avd. 3

CSK Varmbo Arena 29.februar

Charlottenlund 3 - Meldal HK 25-27 (14-13)

Dommer: Dragan Tintor

Meldal HK's lag: Sarah Eliasen Stølen, Linda Anderson Stenvik, Anne Kvam 4, Anne Ree 9, Edel Bruholt 1, Sigrid Loe, Marthe Hansen Tallerås, Gunhild Løkken 9, Line Hoel Fossmo, Karen Gunnesmo 2, Berit Drugli 2.