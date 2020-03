Orkla slo Nardo og gamletreneren: - Første omgang er årsbeste

Sport

Lørdag tok Orkla imot 2. divisjonsklubben Nardo og gamletreneren Stig Kammen. Kammen fikk ikke fortsette etter fjorårets sesong som endte med nedrykk for Orkla. Orkla fikk senere tilbake plassen i divisjonen etter at Fløya måtte trekke andrelaget sitt. Etter det har Kammen tatt over Nardo og lørdag møtte han Orkla med sitt nye mannskap.