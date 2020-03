Takket nei til landslaget i 2017, men nå har noe endret seg

Sport

Det var høsten 2017 at hun ga beskjed om at Kristin Venn ikke ønsket å være med i vurderingen når landslagssjef Thorir Hergeirsson skulle ta ut sine landslagstropper i fremtiden. Venn var på den tiden absolutt med i landslagsdiskusjonen og hadde allerede spilt to landskamper. Hun hadde gått flere runder med seg selv og funnet ut at hun ikke ønsket å spille på landslaget.