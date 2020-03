Knuste påmeldingsrekorden - nå blir arrangementet avlyst: - Vi må forholde oss til verden rundt oss

Sport

I forbindelse med gjennomføringen av Orkla Sparebank Mini-/10-årsturnering i Orklahallen lørdag 14.mars 2020, så har OIF Håndball – i dialog med kommuneoverlegen i Orkland, Jimmy Wikell, utarbeidet en gjennomføringsplan og skissert betydelig grep for å redusere fare for smitte av Koronaviruset (Covid19) under turneringen.