- Vi pleier å få inn nærmere 200 000 på denne cupen

Sport

I slutten av april og i starten av mai skal den tradisjonsrike og populære cupen, Krokus cup, gå av stabelen. Det som er helt sikkert er at den første delen blir avlyst, ettersom fotballforbundet avlyste all breddeaktivitet ut april. Leder i Buvik IL, Jørgen Høyem, har ikke stor tro på at cupen blir gjennomført.