Skulle åpnes i dag: - Det er litt trist

Fredag 6. mars ble markert som en festdag i Orkland kommune. Nøklene til folkehelsesenteret ble da overrakt til kommunen av Skanska. 370-millionersbygget var klar for innflytting for tre uker siden. Hendelsen ble markert av en håndfull utvalgte personer som har jobbet tett med anlegget de to siste årene.