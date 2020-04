- Kraftplugg som var lynkjapp og råsterk. Tok også godt vare på meg på fest

Sport

Navn: Nikki Konstad

Alder: 59

Bosted: Orkanger

Yrke: Miljøterapeut, Stendi Norge (privat barnevern)

Klubber: Orkanger IF

Drømmelaget (4-2-3-1): Bjørn Næss - Espen Berg, Roger Albertsen, Jan Tore Ophaug, Geir Solbu - Stein Ivar «Dennis» Leinan, Atle Erik «Ata» Mosbakk - Øyvind Togstad, Terje Mælen, Stig Renolen - Øystein Sletvold.

Reserver: Roger Ophaug, Jørn Arild Ophaug, Thor I. Halvorsen, Geir Knutzen, Terje Sletvold

Koronasituasjonen har stoppet all fotballaktivitet. I påvente av at den ruller i gang igjen, vil ST med ujevne mellomrom ringe opp lokale fotballhelter og be dem ramse opp sitt drømmelag: Spillere de selv har spilt sammen med opp gjennom karrieren.

Førstemann ut i denne serien er Orkangers legendariske midtstopper, Nikki Konstad.

- Spillerne jeg har plukket ut har jeg spilt sammen med over tre tiår (1970-,80-,90-tallet) på nivå som tilsvarer dagens 2.- og 3. divisjon. Det er spillere som var meget gode, samtidig som de betydde veldig mye for meg både på og utenfor banen, forteller mannen, som blant annet har spilt på lag med den gamle landslagshelten Roger Albertsen.

- Roger er den mest karismatiske personen jeg har møtt. Han var proff i Nederland, Belgia og Hellas. Han spilte også på Rosenborg og landslaget. Han var veldig snill og hjelpsom, men da han knyttet på seg fotballskoene, skiftet han personlighet totalt. Da var det fullt fokus, og da så vi hvorfor han hadde vært proff, sier Nikki, om Albertsen, som kom til Orkanger som spillende trener på slutten av 80-tallet, og som dessverre døde av kreft i 2003.

Far og sønner

59-åringen spilte også på lag med Jørn Arild Ophaug og senere hans to sønner, Roger og Jan Tore. De to første lynraske og aggressive spillere, den siste mer slepen teknisk. Og det var minstemann som drev det lengst. Han ble solgt til eliteserielaget Moss for om lag 60 000 kroner. Deretter fortsatte karrieren i Fredrikstad, Brann og danske Odense.

- Det var jeg som tipset daværende Moss-trener Knut Torbjørn Eggen om Jan Tore. Etter ei uke på prøvespill der nede, kom han hjem, pakket bagen og forsvant. Siden så han seg aldri tilbake, forteller «agenten» Nikki, som sammen med Øyvind Togstad, «Ata» og keeper Bjørn Næss er de eneste som har mer enn 500 A-kamper for OIF.

- «Næssa» i målet var en tøffing?

- Han var jo helt utrolig. En av få idrettsutøvere som har spilt på øverste nivå i både fotball og håndball. Han var en kraftplugg som var lynkjapp og råsterk. Han tok også godt vare på meg på fest, humrer Nikki.

Kastet bort talentet

I en lang samtale nevnes også Geir Solbu, antagelig kommunens beste back ved siden av Øystein Wormdal, midtbaneankeret «Dennis» som kastet bort talentet sitt og som ble skadd i ei bilulykke, Øyvind Togstad som er den lureste spilleren Nikki har spilt med, lyntoget Stig Renolen som hadde tilbud fra Rosenborg, men som valgte å bli hjemme, og Espen Berg med OIFs beste venstreslegge gjennom tidende.

- Jeg må også nevne Terje Mælen som spilte seg inn på Tromsø da han var i militæret nordpå. Han hadde kapasitet til å spille på øverste nivå Mælen hadde glimrende fotballforståelse, var råsterk, hurtig, god i lufta og målfarlig, sier Nikki.

Hjemmekjær

Selv var orkangerbyggen en typisk klubbspiller. Han spilte på guttekretslag med Knut Torbjørn Eggen, var på landsdelssamling med kjente navn som Gøran Sørloth, Ola By Rise og Anders Giske. Nikki hadde på et tidspunkt tilbud fra både Rosenborg og KIL/Hemne (hadde rykket opp til 2. div.).

- Jeg var nok litt for hjemmekjær, litt feig, kanskje. Jeg manglet nok også det siste ekstra for å bli toppspiller. Hadde jeg hatt fart, kunne det kanskje ha gått, sier han og understreker at det kun er tre lag som gjelder for ham: Orkanger, Leeds og England.

- Men du har uansett mange minner fra en fin karriere?

- Absolutt! Fotballivet mitt hadde blitt ganske så redusert uten fotballopplevelsene med disse gutta, både på og utenfor banen. Det gjelder selvsagt også mange andre tidligere lagkamerater som det ikke ble plass til her, påpeker han.