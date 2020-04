- Laget mitt var nesten like god på fest som på banen

Jeg kan si at det er et typisk bankett-lag, kombinert med noen sjåføremner.

Sport

Navn: Kjetil Steen

Alder: 40

Bosted: Fannrem

Yrke: Serviceleder, Bravida

Klubber: Orkdal, Orkla, Byåsen, Glimt, KIL/Hemne, Buvik, Orkanger, aldersbestemte landslag

Drømmelaget (3-5-2): Geir Olav Garli - Knut Arne Bakke, Lars Vattengård, Raymond Gimse - Per Ove Stokkan, Jon Birger «Jonnis» Ustad, Arnt Johny Tanem, Espen Sødahl, Eskil Sivertsen - Morten Aftreth, John Olav Rædergård.

Reserver: Arnstein Røen, Roger Fuglås, Ole Johan Singsdal.

Kjetil Steen har spilt på lag med superstjerner og elitespillere som blant annet John Carew, John Arne Riise, Magne Hoseth, Espen Johnsen, Tommy Øren, Knut Borch, Alexander Ødegaard, Rune Bolseth og Tommy Knarvik. Men ingen av dem får plass på hans drømmelag.

- Jeg tror jeg kunne fått til et bedre lag enn det jeg satte opp, humrer det tidligere stortalentet.

Kjetil Steen må kunne betegnes som en klubbnomade. Han har spilt i sju klubber, inkludert flere comeback i Orkla FK innimellom. Han var supertalentet der alt gikk på skinner i ung alder. Dessverre nådde han ikke «helt fram».

Uansett fikk han en fin karriere, med flere høydepunkt.

Før junioralder

- Debuten for Orkdal i 2.divisjon er ett av dem. Jeg var 16 år og spilte venstreback mot Rosenborg 2, der Vegard Heggem året før hadde gått fra nettopp Orkdal til RBK. Jeg spilte en god kamp, og Vegard på min ving scoret ikke, minnes Steen.

Les også: Drømmelaget til OIFs Nikki Konstad

Og bare for å sette det i perspektiv: 2.divisjon er opp ett hakk sammenlignet med der Orkla FK spiller i dag. Og unggutten hadde denne våren nettopp fylt 16 år. Han hadde ennå ikke nådd junioralder.

- Også debuten for Byåsen mot Eik/Tønsberg husker jeg godt. Jeg kom inn som reserve tidlig i kampen, og siden spilte jeg fast, forteller han om tida i 1.divisjon (dagens Obos-liga).

Carew-pek

- Hva med landslagstida?

- Det er klart at den første landslagssamlinga som 16-åring var spesiell. Jeg husker Tommy Øren og John Carew satte på pay-tv på hotellrommet samtidig som de sa at NFF tok regninga. Sånn fungerte det visst der, ler 40-åringen, som har landskamper på U16-, U17- og U18-nivå.

- Så du noe mer til denne regninga?

- Nei, aldri, svarer han.

Les også: Se Hellands «skryteliste»

Fannremsbyggen falt ut av landslaget etter at han ble plaget av kyssesyke. Han hanglet lenge, og etterpå hørte han aldri noe mer fra forbundet.

Skadeplaget

Karrieren fortsatte i Byåsen, og deretter tilbake i lokalfotballen. Skadene kom etter hvert. Og i 2008, mens han spilte i KIL/Hemne, var det mer eller mindre slutt.

- Akillessene var ødelagt. Ingen innenfor helseapparatet fikk meg til, og på det tidspunktet var jeg egentlig ferdig som fotballspiller. Jeg fortsatte imidlertid litt i Buvik og Orkanger, men sett i ettertid burde jeg aldri gjort det, sier han.

Les også: Familien har egen fotballbane i garasjen

Selv om det er lenge siden fotballen ble lagt på hylla, plages han med akillessene den dag i dag.

- Jeg får vondt bare av korte gåturer, sier han.

Offensiv formasjon

Steens drømmelag består kun av lokale spillere. Han har satt opp en offensiv formasjon: Her skal det angripes.

- Ser du for deg Per Ove Stokken og Eskil Sivertsen jobbe bakover på banen? Svaret er nei, ler tobarnsfaren, som legger til at disse to var fryktelig gode framover på banen, spesielt én mot én.

- Men hvem av de stjernene du nevnte i starten kunne gått inn på laget ditt?

- Det må bli Magne Hoseth. Han var ordentlig god, svarer Steen.

Les også: Fotballkarrieren ødelagt av fylletur

Han drar noen røverhistorier om folk på drømmelaget sitt. Blant annet om «Jonnis» som alltid var best på trening, men som ikke fikk det ut helt i kamp. Og om målmaskina Morten Aftreth som bøttet inn mål til tross for minimalt med egentrening, og som scoret hattrick mer eller mindre i fylla (sluttet festen kvelden før litt for sent) mot Namsos.

- Han scoret uansett, ler Steen.

Det gode liv

Espen Sødahl var også et stort talent, men ifølge Steen altfor glad i det gode liv, noe også flere andre på dette laget var kjent for.

- Laget mitt var nesten like god på fest som på banen. Jeg kan si at det er et typisk bankett-lag, kombinert med noen sjåføremner, forklarer han uten å utdype hvem som tilhører hvilken kategori.

Les også: Kreftsvulst knuste guttedrømmen

På benken sitter Arnstein Røen, Ole Johan Singsdal og Roger Fuglås.

- Arnstein er med på grunn av sin gode skuddfot og uortodokse feiring når han scoret. Roger var den som passet på meg da jeg ble tatt opp i A-stallen til Orkdal. Han sørget for at jeg fikk i meg mat før treninger, og jeg satt på til ham ned til stadion, forteller Steen.

Beste spiller og trener

- Hvem er den beste lokale spilleren du har spilt med?

- Det er uten tvil Arnt Johny Tanem. Han var desidert best.

- Hvem er den beste lokale treneren du har hatt?

- Kolbjørn Fuglås i Orkdal, svarer Steen.

PS! Nils Arne Eggen tok Kjetil Steen i 1996 og 1997 med på Rosenborg-treninger da flere RBK-spillere var på landslagsoppdrag. Han tok det nivået greit som 16- og 17-åring. Så god var han.