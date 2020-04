- Vi mener ordningen er helt feil

- Vi mener den er helt feil, men vi ser at det er press fra både idrettskrets og politikere

Sport

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten, men nå ser det ut til at mange faller utenfor. Kriteriene til kompensasjonsordningen gjør at det nesten bare er de store idrettslagene som kan sende inn søknader. De aller fleste faller utenfor søkekriteriene.