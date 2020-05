Keeperkarrieren i bilder

Sport

Som 16-åring i 2001 ble Kari Aalvik Grimsbø betegnet som et unikum i mål. Nå har hun spilt sin siste håndballkamp, og kan se tilbake på en lang og suksessfull karriere.

ST møtte henne nylig, og Kari kunne bekrefte at hun runder av karrieren, og flytter heim til nybygd hus i Børsa.

«For en magisk reise håndballen har gitt meg. Jeg har hatt drømmejobben i 20 år, og fått spille sammen med fantastiske jenter på både klubb og landslag. Det er så mange store øyeblikk og uforglemmelige minner å se tilbake på,» skrev hun på sin egen Instagram-profil 4. mai, da det var endelig klart at det på grunn av koronasituasjonen ikke ville bli flere kamper på toppspilleren. Kari Aalvik Grimsbø hadde vært under opptrening etter nok en kneoperasjon i mai fjor, og fikk tre kamper for klubben sin, Györ, før både håndballen og resten av verden stengte ned.

Keeperen fra Børsa legger ikke skjul på at hun hadde ønsket en annen avslutning.

«Jeg hadde en drøm om å avslutte karrieren min i målet.(...) Jeg har lenge hatt et håp om å kunne avslutte denne sesongen med en siste kamp, men slik ble det ikke. Det viktigste er å sette samfunnet og helsen til alle først,» skriver hun, og takker alle som har vært en del av den lange karrieren på håndballens toppnivå:

«Det er mange som har hatt stor betydning for meg, jeg har hatt viktige personer, ressurser, lagvenninner, trenere, klubber, fans, venner, familie og helsepersonell som har fulgt meg hele veien og gjort det mulig for meg å oppnå mine drømmer. Takk!»

De siste fem sesongene har Kari Aalvik Grimsbø spilt i den ungarske klubben Györ, kanskje verdens beste klubblag, som takker henne med denne videohyllesten:

Her er noen bildeglimt hentet fra vårt eget arkiv fra karrieren til målvakta som er Norges mestvinnende håndballspiller gjennom tidene, med blant annet ni mesterskapsgull fra EM, VM og OL.