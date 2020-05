Sport

- På grunn av korona-viruset har vi vært nødt til å sette mange av de aktivitetene vi er så glad i, på vent. Grasrotandelen betyr mye for mange lag og foreninger, og det er med stor glede at vi nå skal betale ut grasrotmidler for de første fire månedene av 2020, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.