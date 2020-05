Nå blir Orklandbadet tryggere

Sport

Orklandbadet har fått seks livbøyer i gave fra Tryg Forsikring. Livbøyene ble overlevert av Arve Hasselvold. Badelandet ønsker å bruke de aktivt til opplæring innen livredning.

– Vi har planer om at barn og unge skal få lære seg å bruke livbøyene. De henger jo overalt, men dessverre er det ikke alle som vet hvordan de skal brukes. Orklandbadet ønsker å være med å bidra til at færre drukner i Norge, og disse livbøyene er med på å redde liv. Det kan være at skolebarn som kommer til oss vil få mulighet til å bruke bøyene, det samme for svømmeklubben. Vi vurderer også å inkludere livbøyene i en aktivitetsuke for barn til sommeren, sier Geir Mule, daglig leder i Orklandbadet.

Siden 1952 har Tryg Forsikring utplassert 45.000 livbøyer langs sjø og vann i Norge, og hvert år medvirker Tryg-bøyen til at mange mennesker reddes fra drukningsulykker. Hver eneste livbøye har en bøyefadder som har ansvar for at den er komplett, i god stand og klar til bruk.

– Jeg ser frem til å bli bøyefadder, og jeg kjenner jo litt til dette fra før som trener og utøver i livredning og gjennom Norges Livredningsselskap. Tryg har i mange år stilt opp for livredningssporten i Norge og delt ut bøyer til livredningsklubber og mesterskap i Norge, sier Mule.

Etter planen skal to av livbøyene henge inne i selve badet til enhver tid.