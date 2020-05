- Det kribler litt for de aller fleste

Sport

OIFs svømmeavdelingen har i alle år benyttet seg av 12,5 meters basseng. De beste svømmerne i avdelingen har bare tatt noen armtak før de har vært over på andre siden av bassenget, men nå blir det en helt andre fasiliteter for svømmeavdelingen. Fra 1. juni er planen at de kan begynne å trene i Orklandbadet som er tilrettelagt for å følge smittevernretningslinjene.