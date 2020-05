Nå ruller pengene inn, men Orkdal IL venter fortsatt på over en halv million kroner

Sport

Det ble satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten i april. Mange falt utenfor kriterinene i den første runden. Av totalt 35 idrettslag i Orkland var det bare de tre største, Orkanger IF, Orkla FK og Orkdal IL, som hadde søkt om kompensasjon for tapte inntekter i koronaperioden.