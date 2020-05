Dette har du ikke kunne gjort på over to måneder

Sport

Torsdag 12. mars ble alle skoler og barnehager stengt umiddelbart, men det var ikke det eneste tilbudet som ble tatt bort da regjeringen innførte det mest drastiske tiltakene i fredstid. Alt av organisert og uorganisert aktivitet ble satt på vent.

Den organiserte aktiviteten ble så smått satt i gang igjen en måned senere med strenge retningslinjer. Nå åpnes det også opp for at den uorganiserte aktiviteten kan tas opp igjen.

Fra og med mandag denne uken er Idrettsparken på Orkanger åpen for uorganisert aktivitet. Det vil si at du kan ta med deg en fotball og dra ned på banen for å skyte på et mål uten at det er organisert.

Står ikke ansvarlig

Til tross for at OIF nå åpner 7erbanen og 3erbanene for uorganisert aktivitet, skal retningslinjene følges. På sine hjemmesider skriver idrettslaget følgende:

"De lagene som har treningstid vil bli prioritert, og det vil da naturlig nok være stengt for egentrening så lenge det foregår organisert aktivitet på feltet. "

"Orkanger IF som klubb kommer ikke til å stå ansvarlig for uorganisert aktivitet, det vil si det til enhver tid være foreldre (for de under 18 år) som er ansvarlig for at deres håpefulle følger de retningslinjene som er gjeldende."

'Gressbanene er stengt inntil videre grunnet vedlikehold av banene, og skal ikke brukes.

- Følg retningslinjene

Orkanger IF oppfordrer folk til å fortsatt følge retningslinjene, som er som følger.

* Minst 1 meter avstand

* God hygiene: Vask hender og utstyr

* Ikke tren når du er syk eller har symptomer.

* Max. antall per gruppe er fem personer

* Barn under fem år skal ha med en voksen

- Vi åpner for uorganisert aktivitet denne uken. Det vil si at du kan ta turen ned i parken og sparke fotball uten at det er noen som organiserer treningen. Smittevernreglene gjelder som vanlig og det vil det bli godt informert om med plakater i hele parken. Er du under 12 år, så må du ha med deg foreldrene, sier leder i fotballavdelingen Erik Garberg.