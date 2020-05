Står frem som spillavhengig - risikerer sparken i Molde

Sport

- Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sier Forren til TV 2.

Mandag var 32-åringen i møte med Molde ledelsen i Molde vedrørende fremtiden hans i klubben.

Snakket med sine nærmeste

I intervjuet med TV 2 forteller midtstopperen at han nå har tatt tak i problemene og har beklaget seg ovenfor familien.

– Jeg har forklart situasjonen for mine nærmeste og beklaget på det sterkeste. Jeg har sagt at jeg trenger hjelp og responsen har vært helt fantastisk. Det fører med seg så mye negativ energi. Man kommer hjem og er redd for at hun hjemme skal finne ut av det. Det tar bort energi. Det har tatt lang tid for meg å forstå det. Men jeg er fornøyd med støtten fra mine nærmeste, sier han.

Skal ha tatt penger fra felleskassen

Gamblingproblemene skal ha ført til at Forren har tatt seg opp lån for å betjene spillegjelden. Han skal ha tatt ut penger fra klubbens felleskasse (botkasse) for å betjene lånet.

– Vi har gitt noe til veldedighet og brukt mesteparten av pengene på felles turer. I tillegg har jeg gjort en del uttak som korttidslån til meg sjøl for å gjøre opp gjeld til kompiser. Jeg har betalt tilbake flere ganger, og så tatt ut nye penger seinere. Jeg har aldri ment å stjele og har alltid hatt en intensjon om å betale tilbake alt. Men det har jeg ikke klart, sier Forren til Romsdals budstikke.

Usikker fremtid

Forren var ikke til stede på Moldes trening mandag formiddag. Senere på dagen var han i møtet med klubben han har tilbragt mesteparten av sin profesjonelle karriere. I øyeblikket er fremtiden i klubben, høyst usikker.

– Klubben har ikke kommet til noen konklusjon. Jeg hadde håpet at vi skulle kommet lenger, men saken har tatt en vending som jeg ikke hadde ønsket. Foreløpig vet jeg ikke hvor jeg står med tanke på arbeidsforholdet, sier Forren til TV 2.

Møtet med klubben varte i halvannen time. Forrens advokat, Odd Arne Nilsen, sier følgende om møtet med klubben:

– Jeg kan bekrefte at det har vært et drøftelsesmøte med klubben, og at klubben nå skal vurdere hva som skal skje videre. Dersom klubben terminerer kontrakten, blir det rettssak, understreker Nilsen til TV 2.