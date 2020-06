Forlot KIL/Hemne etter uenigheter i fjor - nå er han tilbake i klubben igjen

Sport

Det var foran fjorårets sesong at det ble kjent at daværende spillende trener, Daniel Krogstad, ikke fikk fortsette som trener i KIL/Hemne til tross for at sportslig utvalg nærmest hadde gitt han jobben. Både Nils Halvor Snekvik og Olav Magnus Stamnestrø valgte å trekke seg fra sine verv i sportslig utvalg etter treneransettelsen.