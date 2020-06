Kommunen og idrettsrådet har en plan som skal hjelpe

Sport

I forkant av forrige møte i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse ble utvalgsleder kontaktet av leder i Orkland Idrettsråd, Øyvind Mikkelsen. Bakgrunnen for henvendelsen var at flere av idrettslagene i Orkland kommune hadde rapportert til idrettsrådet at de hadde, eller kom til å få økonomiske utfordringer i løpet av sommeren knyttet til Koronasituasjonen. Hovedutvalget ba rådmannen å gå i dialog med idrettsrådet for å prøve å finne en løsning som gjorde at deler av tilskuddet kunne utbetales på denne siden av sommerferien.