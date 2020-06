- Dette er en høytidsdag

Sport

Planen var at Orklandbadet skulle åpnes 26. mars, men koronaviruset satte en effektiv stopper for de planene. Men mandag 15. juni kunne daglig leder ved Orklandbadet, Geir Mule, stolt åpne dørene til det 3126 kvadrameter store badelandet for gjester. Bygget til 370 millioner kroner var Orkdals og er Orklands kommune største investering noensinne.