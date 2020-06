Skulle åpne i dag, men så fikk de trøbbel i tollen

Sport

- Klatrehallen er åpen for bruk, men buldrehallen ble ikke helt ferdig i løpet av helga. Det vi ikke visste før helga var at borelåsen til duken som skal over mattene i buldrehallen, ble stoppet i tollen i Oslo. Vi har vært i telefoner i flere timer i dag for å få sendt det som mangler oppover så fort som svint. Derfor er arbeidet i den nye buldrehallen litt forsinket, sier lederen for Orkla Fjellsportsklubb Lavrans Skuterud.