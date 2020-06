Lokale trenere raser: - Nå kan du dra på fest og sitte i et stappfullt fly, men fotball er ikke lov

Sport

Fredag i forrige uke orienterte regjeringen om nye lettelser av koronatiltakene. Der ble det blant annet åpnet for at privat personer kan leie offentlig sted å arrangere fest for inntil 200 personer og flyene kan fylles opp på vanlig måte igjen. Det som imidlertid fortsatt ikke er greit, er at fotballspillere over 20 år kan være i kontakt med hverandre på trening. Det får flere lokale trenere til å reagere.