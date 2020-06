Sport

Årets store travbegivenhet, Midtsommertravet, står for døra på Leangen denne helga. Fredag er det duket for NM for travkusker, mens lørdagen er viet V75 med store løp som Erik Garbergs minneløp, Tamin Sandys æresløp for treåringer og ikke minst Trøndelagspokalen - Bork Rigels æresløp, hvor flere av landets, ja verdens, beste hester deltar.