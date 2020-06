Notatet fra FHI får kretsen til å steile: - Dette er kritisk. Vi reagerer med vantro

Sport

- Jeg reagerte med vantro da jeg hørte det. Hvis vi ikke skal åpne opp før 1. september betyr det kort og godt at sesongen 2020 er over. Da kommer vi i gang rundt 15. september og da er sesongen over for mange. Dette er kritisk på så mange områder at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne, sier Are Bergquist som er styreleder i Trøndelag fotballkrets.