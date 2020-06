Sport

I og med at sesongen i årets 3. divisjon blir halvvert, ble det satt opp trekning for terminlisten i de seks avdelingene i Norsk-Tipping ligaen. Det er 14 lag i hver avdeling og dermed er det umulig å få til like mange borte- og hjemmekamper for hvert lag. Orkla var blant lagene som ble trekt til seks hjemmekamper og syv bortekamper.