Siste nytt om oppstart av breddefotballen

Sport

Trøndelag fotballkrets sendte nylig ut informasjon til klubbene og lagenes kontaktpersoner i klassene jenter og gutter 13-19 år.

Oppstart seriespillet er fra 15. august (G19 0. div. starter onsdag 12. august). På grunn av en senere oppstart i seriespillet i høst, er det satt opp kamper i høstferien (uke 41).

Lagene står ifølge fotballkretsen fritt til å spille alle oppsatte kamper på andre tidspunkt, så fremt man gjennomfører en ordinær kampendring. Det er også mulig å spille kamper før første oppsatte kamp, men etter 1. august.

- Viktig at man da ser dette opp imot OBOS-cup som er satt opp før seriespillet starter, poengteres det.

Hindre smitte

Siste spilledato i høst er søndag 18. oktober (unntak: 0. div. G16 og G19 og J15 11er 1. div.).

Ved gjennomføring av kamper gjelder de generelle råd og retningslinjer som er gitt av helsemyndighetene.

- Disse er det svært viktig at fotballen tar ekstra på alvor, slik at vi bidrar til å hindre smittespredning, påpeker fotballkretsen og lister opp punkter som blant annet at alle personer som er syke eller har symptomer på smitte skal holde seg hjemme, alle skal ha gode hånd- og hosehygiener, samt alle skal holde én meters avstand utenfor banen.

Maks 200 personer

Verdt å merke seg er også at breddeklubben har ansvar for at det totale antall personer på et fotballanlegg samtidig ikke overstiger 200 personer. Dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som er ansvarlige for gjennomføringen av kampene, regnes ikke med som en del av de 200 personene.

Det er også sendt ut informasjon til til klubbene og lagenes kontaktpersoner i 4.-, 5.- og 6. divisjon menn, samt menn 7er og oldboys. Her er budskapet: - Vi har dessverre på nåværende tidspunkt ikke fått klarsignal for verken treninger med fullkontakt eller kamper for senior bredde. Det er derfor usikkert når vi kan komme i gang med kamper og hvordan sesongen for øvrig blir.

For 2.-, 3.divisjon menn er den gjeldende datoen fortsatt satt til 1. september. Men det jobbes hardt rundt omkring for å framskynde datoen, slik at også de kan komme i gang med trening og kamper.

1.divisjon damer, der KIL/Hemne spiller, starter 12. juli.