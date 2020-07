Enorme besøkstall for Orklandbadet: - Vi tørr ikke markedsføre noe som helst

Det vil i grunnen si at vi har i grunnen full hele tiden og det stemmer jo i grunnen bra

Sport

Orklandbadet åpnet for første gang dørene 15. juni. Den gang var det bare 200 personer som kunne være samtidig inne i badelandet. Det er senere blitt justert til 300. Men til tross for at besøket blir regulert av koronasituasjonen må leder ved Orklandbadet nesten gni seg i øynene når han ser hvor mange som har besøkt anlegget allerede.