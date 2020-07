Fikk midlertidig tillatelse - 13 år senere er kravet innfridd: - Dette ble helt perfekt

Sport

I 2007 ble Orkla Sparebank stadion bygget. Orkdal IL hadde tenkt stort og bygget en tribune med 500 sitteplasser under tak til den nye stadionen slik at det kunne spilles toppseriefotball og 1. divisjons for herrer. Men da NFF var innom for en inspeksjon av det nye anlegget var det en vesentlig del som manglet for å innfri alle kravene.