Åpner for 400 deltakere i populært gateløp: - Vi har vært i kontakt med kommunelegen

Sport

Kommende onsdag skal Orkanger IF arrangere det populære gateløpet Orkland Energi Mila i Orkanger sentrum. Løpet har de seneste årene vist seg å være meget populært. I fjor sto hele 223 deltakere på startstreken. De aller fleste var med i konkurranseklassen. Arrangøren håper på mange deltakere også i år, til tross for at de må gjøre en del Covid19-tilpasninger. En av tilpasningene er at de i år dropper trimklassen og har bare konkurranseklasse.