Hesten som bare vinner og vinner

Sport

Ekteparet Svein Jonli opg Ann Karin Rostad kjøpte Looking Sharp på nyåret, en grei og flink hest som på det tidspunktet hadde vunnet to løp i sitt liv. Hesten fikk to starter og like mange andreplasser på Østlandet før ekteparet hentet hesten heim til Fannrem og Orkdal tråvpark.