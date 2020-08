Smadret løyperekorden og virker uslåelig: - Det er en voldsomt sterk tid

Sport

- Han har jo hatt potensialet til å bli en god løper. Han har jo et voldsomt oksygenopptak og har vært en god skiskytter. Men det er jo noe helt annet med løping. Det er jo en mye tøffere belastning enn å gå på ski og du må ofte bruke noen år på å bli en god løper. Nå har han vært med i noen år og det har jo gitt resultater, men jeg er ikke overrasket over det han får ut nå, sier Lars Bendic Eide som er trener for løpegruppa i Svorkmo NOI.