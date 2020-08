Tok NM-sølv etter nytt sterkt løp

Sport

Kjetil Brenno Gagnås fra Børsa brøt den magisk 1,50-grensen på 800 meter på et stevne i Kristiansand for knappe to uker siden. Gagnås kom i mål på 1,49,82 og brøt dermed 1,50-grensen som ofte er et stort mål for 800-meterløpere som satser. Hans gamle rekord var på 1,50,94. Tiden gjorde Gagnås til den sjette beste løperen i Norge på distansen på det tidspunktet.

Denne helga var han tilbake på friidrettsstadionen i Kristiansand for å delta i U23-klassen på 800-meteren. 20-åringen uttalte før løpet at han ville kjempe om medaljene, men at det var prestasjonen som var viktigst.

- Det er nok to stykker som er hakket bedre enn meg til start der, men jeg går for medalje. Jeg tenker ikke så mye på medalje der hvor jeg er nå. Det handler best om å få til et godt løp og en god tid. Men jeg ønsker selvsagt å kjempe om medaljene, sa Gagnås til ST om junior-NM.

Gagnås levde opp til forventningene om medalje og vel så det. Han dro opp tempoet, men ble til slutt bare slått av Sigurd Tveit. Tiden til børsværingen ble 1,50,15 og holdt til NM-sølv. Tveit vant på tiden 1,49,32.