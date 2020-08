Sport

MaxGym har de siste årene holdt til i Hovsbakkveien 123 i Orkanger sentrum, like ved siden av Elkjøp som holder til i samme bygget. Nå har leiekontrakten gått ut og MaxGym har bestemt seg for å flytte på seg. Men de flytter ikke langt unna. Ferden går til et ledig lokale i bygget hvor blant andre Orkland bowling holder til.