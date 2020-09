Arrangerer 10 000 meter i Idrettsparken: - Det er flere som vil prøve seg på NM-kravet

Sport

Så langt har Svorkmo NOI hele fem løpere kvalifisert til NM på 10 000 meter. Trond Ørjan Eide, Sverre Solligård, Jo Inge Sandvik, Jo Sverre Sande og Sebastian Håkansson har alle løpt under NM-kravet på 31,59,59 denne sesongen. 18. - 20. september arrangeres NM i Bergen og ytterligere to løpere fra Svorkmo NOI vil prøve seg på kravet før det er for sent.