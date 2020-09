Høye svev i Stamnesdalen

Sport

Lørdag og søndag samles de beste motocrosskjørerne i landsdelen til finale i Midt-Norsk Mesterskap i Stamnesdalen i Heim. Da ST var i kontakt med Roger Wahl i arrangørklubben Hemne Motorklubb midt i uka, var ca. 140 deltakere påmeldt. Denne gangen har motorklubben med seg Snillfjord Motorklubb som medarrangør.

Også denne sporten har vært rammet av korona, og det er tidligere i år arrangert kun to runder. Det hele avgjøres med andre ord i den tredje runden denne helga.

- På grunn av korona, må vi dele opp arrangementet slik at vi kjører to dager. De minste kjører på lørdag, resten på søndag, sier Roger Wahl.

Arrangementet er i utgangspunktet ikke åpent for publikum.

Fra Hemne Motorklubb deltar brødrene Simen og Henrik Wahl. Henrik, en av landets beste kjørere, har trappet ned satsningen, men deltar for moro skyld i helga. Men helt ute er han likevel ikke; sist helg gjorde han reint bord under et stevne i Namsos, og vant tre av tre heat. Snillfjord Motorklubb stiller med minst ti deltakere, og noen av disse vil i helga være debutanter på et slikt stevne, ifølge Roger Wahl.

Banen i Stamnesdalen, som ble åpnet i mai 2006, er en såkalt A-bane. Det vil si at den har alle de fasiliteter som skal til for å kunne arrangere større stevner.