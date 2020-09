Slått av en av tidenes løpetalent: - Det er artig å se hvor nivået ligger

Sport

Denne helga gikk NM i friidrett av stabelen i Bergen. Børsværingen Kjetil Brenno Gagnås har hatt en strålende sesong på 800 meter hvor han blant annet har kommet under den magiske 1,50-grensen på 800-meter da han løp på 1,49,82 i Kristiansand tidligere i sommer. Gagnås var ikke så opptatt av å få best mulig tid etter å ha kvalifisert seg til 800-meterfinalen i NM.

- Jeg tenkte ikke så mye på tid i NM. Målet var å komme så høyt som mulig, forteller børsværingen.

Ingbrigtsen stakk

I finalen fikk han bryne seg mot kanskje et av tidenes løpetalent, nemlig Jakob Ingebrigtsen. Løpefenomenet fra Sandnes hadde over to sekunder bedre personlig rekord enn resten av feltet og var med andre ord storfavoritt i finalen. Da Ingebrigtsen og tre andre rykket, klarte ikke Gagnås å henge med.

- Jeg var litt tung etter forsøket dagen i forveien, men jeg prøvde å henge med så godt som mulig, men da fire mann rykket og det ble en luke til han foran meg, så klarte jeg ikke å henge på, sier Gagnås som løp inn til 6. plass på tiden 1,51,87.

- Høyt nivå i Norge

Børsa IL-løperen sier det er ekstra artig å løpe når han får møte de aller beste på distansen. Han mener nivået i Norge har hevet seg betraktelig på bare noen få år.

- Jakob viser jo hvor nivået ligger og det er artig å løpe mot han, selv om han løper fra meg da. Det er et mye høyere nivå i Norge nå, enn for bare noen år siden. Det var ikke så mange som var under 1,50 for litt siden og nå er det en 6-7 stykker. Hadde jeg løpt under 1,50 i NM for noen år siden, hadde jeg trolig kjempet om medaljene. Det er jo veldig positivt at nivået er så høyt for da får man jo skikkelig konkurranse og har noe å strekke seg etter, sier Gagnås.

U23-EM neste år

Sesongen er over Gagnås i år, men han har allerede begynt å se mot neste sesongs store mål, U23-EM. Om han skal kvalifisere seg dit må tiden på 800 meter senkes ytterligere ett sekund.

- Det er det som er neste års store mål. Noen sier at kravet er 1,48,5, mens andre sier den er 1,48,99. Men det er ikke sikkert at det holder å klare kravet. Er vi flere enn tre som er under kravet, så går det etter beste tid, sier Brenno Gagnås.

Sto over NM

Det var knyttet litt forventninger til Svorkmo-løper Trond Ørjan Eide som har hatt en meget god sesong på 5000 og 10 000 meter denne sesongen. Men orkdalingen valgte å ikke stille til start i Bergen.

- Jeg er litt mettet på konkurranse og slik som smittesituasjonen var i Bergen, så valgte jeg å ikke stille til start. Jeg har jo satt gode tider på bane i år, så jaget er ikke like stort. Formmessig burde jeg nok vært der, men jeg valgte å stå over denne, sier Eide.

To Svorkmo-løpere stilte på startstreken på 5000 og 10000 meter. Jo Inge Sandvik ble nummer 44 på 5000 med tiden 15.30, mens Jo Sverre Sande ble nummer 45 med 15.52.

På 10 000 meter løp Sandvik inn til 32,40, mens Sande brøt 10 000-meteren.