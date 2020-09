LHL-penger ble trimgave til folket

Vi bestemte oss for å gi penger til ei slik trimløype. Det er et godt allmennyttig formål.

Sport

Lokalavdeling av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) i Heim bestemte seg for å bla opp 80 000 kroner for å bygge ei gruslagt trimløype i terrenget på Kyrksæterøra. Men de trengte mange gode hjelpere for å realisere planene. Alt ordna seg til slutt, takket være ja-mennesker på rekke og rad.