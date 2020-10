Ikke nedrykk - kan få bonuspenger

Sport

Norges Fotballforbund har bestemt at ingen lag rykker ned fra årets 1. divisjon for kvinner. Årsaken er at 2. divisjon ble annullert. Opp- og nedrykk mellom 1. divisjon og Toppserien går som før.

For at lagene skal ha noe å spille for, er det nå innført en bonusordning der lagene får pengepremier ut fra sluttplassering i 1. divisjon.

Vinnerlaget, som etter alle solemerker blir Stabæk, får den nette sum av 250 000 kroner. Lagene på de to siste plassene, per dato Fløya og Fart, får ingenting.

- KIL/Hemne, som nå ligger på en sjetteplass, får 50 000 kroner slik det ligger an nå, sier sportslig leder på laget, Rune Bakken.

De må opp på fjerdeplass for å få sekssifret beløp.

Trener Robert Hundstad har tidligere uttalt til ST at det ikke vil påvirke motivasjonen til laget at ingen lag rykker ned.